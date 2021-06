Usa: Instagram modifica algoritmo dopo accuse "censura" contro palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolare piattaforma di social media Instagram ha modificato il suo algoritmo, il sistema che regola la distribuzione dei contenuti nel flusso di notizie, dopo che un gruppo di dipendenti si è lamentato del fatto che alcuni contenuti pro-palestinesi venivano nascosti ad altri utenti durante il recente conflitto tra Israele e il partito-milizia palestinese Hamas, che controlla la Striscia di Gaza. Secondo quanto riferisce il sito “The Verge”, Instagram ora mostrerà i contenuti originali e ripubblicati alla stessa velocità. Stando a quanto riportato da “BuzzFeed” la scorsa settimana, alcuni dipendenti di Facebook, la società che controlla Instagram, si sono lamentati del fatto che contenuti arabi o pro-palestinesi venivano spesso segnalati o contrassegnati con particolari etichette. "Temo che siamo al punto in cui il prossimo errore sarà la goccia che farà traboccare il vaso e potremmo vedere le nostre comunità migrare su altre piattaforme", ha scritto un anonimo dipendente di Facebook ai suoi colleghi. Un portavoce della società di Mark Zuckerberg ha detto a “The Verge” che il cambiamento nel suo algoritmo non riguarda unicamente i contenuti filo-palestinesi. "Vogliamo essere molto chiari: non è così", ha detto la fonte interna. "Questo vale per qualsiasi post che viene ricondiviso nelle storie, non importa di cosa si tratti”. L’amministratore delegato di Instagram Adam Mosseri, israeliano, ha risposto su Twitter agli utenti che si lamentavano di non aver potuto pubblicare contenuti per diverse ore. "Molte persone pensavano che stessimo rimuovendo i loro contenuti a causa di ciò che avevano pubblicato o dell'hashtag che avevano usato – ha scritto Mosseri - ma questo bug non era legato al contenuto stesso, ma piuttosto a un problema diffuso che ora è stato risolto”.(Nys)