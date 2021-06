Brasile: Covid, Pfizer chiede autorizzazione vaccino per adolescenti tra 12 e 16 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria farmaceutica statunitense Pfizer ha chiesto l'autorizzazione a inserire nel foglietto illustrativo del vaccino anti-Covid, sviluppato in collaborazione con il laboratorio tedesco Biontech, l'uso anche per adolescenti di età compresa tra 12 e 16 anni. Pfizer ha depositato la sua richiesta presso l''Agenzia nazionale per la sorveglianza sanitaria (Anvisa) che dovrà fornire una risposta entro il 15 giugno. Il vaccino Pfizer è già stato approvato per l'uso negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni negli Stati Uniti. In Brasile, è attualmente autorizzato per le persone di età pari o superiore a 16 anni. Lo scorso 28 maggio l'Anvisa aveva modificato le condizioni di conservazione e stoccaggio del vaccino Pfizer estendendo il tempo di conservazione dell'immunizzante a una temperatura controllata tra i 2 e gli 8 gradi da cinque a 31 giorni. Prima che i flaconcini vengano distribuiti per la somministrazione le dosi dovranno invece essere conservate in scatole tra i -25 e i -15 gradi centigradi per un massimo di 14 giorni. Il cambiamento rende possibile la distribuzione del vaccino su tutto il territorio nazionale. (segue) (Brb)