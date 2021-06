Colombia: gruppo armato uccide nove persone nel dipartimento di Huaila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa della Colombia ha confermato l'uccisione di nove civili in un attacco ad opera di gruppi armati irregolari nella località di Algeciras, dipartimento di Huila, nel sud del paese. Sebbene non ci siano conferme ufficiali l'Istituto nazionale per lo sviluppo della pace (Indepaz) segnala che si tratterebbe dell'ennesima azione volta all'eliminazione di ex combattenti del gruppo guerrigliero Farc che hanno aderito all'accordo di pace del 2016. Secondo Indepaz nell'area dove è occorsa la strage operano diversi gruppi di "dissidenti" delle Farc che non hanno abbandonato la lotta armata e che hanno intensificato le rappresaglie nei confronti degli ex combattenti. Si tratta della terza strage riportata nell'area in meno di un anno. Il 6 luglio del 2020 sono state uccise 4 persone ed il 22 settembre altre tre persone. In totale denuncia Indepaz, sono 41 le stragi occorse nel paese dall'inizio dell'anno nel quadro delle rappresaglie contro ex membri delle Farc. (segue) (Vec)