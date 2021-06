Ambiente: summit P4G di Seul si conclude con impegno a crescita sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al summit virtuale sul clima "2021 P4G Seoul Summit" hanno preso parte decine di leader di altrettanti Paesi e organizzazioni internazionali, inclusi il segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), Angel Gurria. Il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, è intervenuto alla cerimonia di apertura dell'evento, ribadendo gli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica assunti dal suo governo, che includono anche un aumento dell'assistenza ufficiale allo sviluppo per progetti legati alla decarbonizzazione entro il 2025. Moon ha anche espresso l'interesse di Seul ad ospitare la 28ma Conferenza delle Nazioni Unite sul clima, in programma nel 2023. (segue) (Git)