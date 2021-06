Usa: “Nyt”, Biden punta a facilitare immigrazione legale nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta lavorando ad una serie di misure volte a favorire l’immigrazione legale nel Paese. Lo scrive il “New York Times”, citando un documento di 46 pagine ottenuto in esclusiva dalla testata statunitense. I moduli per ottenere il visto di ingresso saranno più brevi e più semplici, i candidati dovranno superare meno problemi di sicurezza, gli stranieri avranno migliori opportunità di ricongiungersi alle loro famiglie e maggiori possibilità di ottenere visti di lavoro. Questi sono solo alcuni dei punti principali del dossier visionato dal “Nyt”, secondo cui Biden punta a espandere in modo significativo il sistema di immigrazione legale, annullando alcune misure adottate dall’ex presidente Donald Trump. L’ex inquilino della Casa Bianca ha ridotto il flusso di lavoratori stranieri, famiglie e rifugiati, varando barriere procedurali difficili da attraversare. Il progetto, datato 3 maggio 2021 e intitolato “Piano di ripristino della fiducia nel nostro sistema migratorio", elenca decine di iniziative intese a riaprire la possibilità di entrare legalmente negli Stati Uniti. Poco dopo essere entrato in carica, Biden ha dovuto far fronte ad un’ondata migratoria dalle proporzioni storiche, composta soprattutto da adolescenti e giovani centroamericani. Alcuni esponenti del Partito repubblicano hanno apertamente accusato presidente di spalancare i confini alle persone che cercano di entrare illegalmente nel paese, un'accusa che la Casa Bianca respinge fermamente.(Nys)