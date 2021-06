Colombia: gruppo armato uccide nove persone nel dipartimento di Huaila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo la Defensoria del Pueblo, agenzia governativa preposta alla difesa dei diritti umani, aveva denunciato che oltre 11 mila persone sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni in Colombia nel 2021 a causa delle violenze tra gruppi armati. "Ci sono stati 16 eventi massicci di spostamenti intraurbani e 14 eventi massicci di spostamenti rurali, che hanno colpito un totale di 4.062 famiglie -11.150 persone, di cui il 90 per cento appartiene a comunità etniche nel Pacifico colombiano", ha dichiarato il difensore civico, Carlos Camargo Assis in un comunicato. Questi atti di violenza, denuncia l'agenzia, sono compiuti da diversi gruppi armati illegali e sono una conseguenza delle controversie territoriali che si verificano nelle comunità rurali indigene, nelle comunità nere e contadine, così come nelle aree urbane e altre dove sono state rilevate difficoltà in termini di garanzie di sicurezza per gli ex combattenti e programmi di sostituzione volontaria delle colture illecite. (segue) (Vec)