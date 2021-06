Brasile: Ocse, economia in crescita del 3,7 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Brasile, trainata soprattutto da un progressivo aumento dei consumi e degli investimenti delle famiglie, crescerà del 3,7 per cento nel 2021, per poi ripiegare al 2,5 per cento nell'anno successivo. È quanto si legge nel rapporto dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse) "Nessuna ripresa ordinaria" pubblicato oggi. L'economia del paese, secondo l'organizzazione, nonostante un elevato numero di contagi e decessi causati dalla pandemia di Covid-19, si è fortemente ripresa alla fine del 2020. Di contro, l'aumento della domanda ha causato un aumento dell'inflazione che si prevede sarà al di sopra dell'obiettivo stabilito dalla Banca centrale del paese. La crescita dei prezzi per l'Ocse "sta complicando la pianificazione di politica fiscale e monetaria" brasiliana. Per questo motivo, "sebbene il tasso di interesse base dell'economia (Selic) sia ancora destinato a rimanere accomodante è previsto in crescita, con riduzione del sostegno all'economia". (segue) (Brb)