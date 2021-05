Brasile: arrivato oggi il quinto lotto di vaccini Pfizer da 629 mila dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria farmaceutica statunitense Pfizer ha confermato la consegna al governo del Brasile di 2,4 milioni di dosi di vaccino anti-covid, sviluppato in collaborazione con il laboratorio tedesco Biontech. La previsione è che tre lotti siano consegnati rispettivamente martedì, mercoledì e giovedì presso l'aeroporto internazionale Viracopos di Campinas, nello stato di San Paolo. Lo riferisce il quotidiano "G1", informando che ciascun volo trasporterà 936 mila dosi di immunizzante. Le 2,4 milioni di dosi di vaccino si sommano alle 2,2 milioni giunte in cinque lotti in Brasile nel corso dei mesi di aprile e maggio. L'accordo firmato tra il governo e la farmaceutica lo scorso 19 marzo prevede l'acquisto complessivo di 100 milioni di dosi. (segue) (Brb)