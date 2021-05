Italia-Libia: incontro Lamorgese-Mazen, condivisa gestione più efficace dossier migratorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato al Viminale l'omologo libico, Khaled al-Tajani Mazen, al termine di una intensa giornata di colloqui con il premier Abdulhamid Dabaiba e con l’intero governo di Tripoli promossa dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministero degli Affari esteri. La responsabile del Viminale, secondo quanto si legge in una nota, ha confermato al ministro Mazen il suo impegno per supportare il governo di unità nazionale nel difficile percorso di consolidamento delle istituzioni libiche anche nel campo della sicurezza. I due ministri, anche alla luce dei colloqui di Tripoli dello scorso 19 aprile, hanno condiviso l’esigenza di una gestione più efficace del dossier migratorio e ribadito l’importanza del crescente ruolo dell’Unione europea nelle iniziative di partenariato con i Paesi di origine e transito dei flussi. (segue) (Com)