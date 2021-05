Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE- Parte la campagna di vaccinazione nelle farmacie di tutto il Lazio. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti illustra i dati della campagna. Partecipano l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, il Presidente di Federfarma, Andrea Cicconetti, il Presidente Federfarma Lazio, Eugenio Leopardi, il Vicepresidente Federfarma Nazionale e Vicepresidente Federfarma Roma, Alfredo Procaccini.Roma, punto di somministrazione dei vaccini della farmacia Marchetti Luisa, via Simone de Saint Bon, 91 (ore 9:30)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, visita l'antico Ospedale grande degli infermi e il palazzetto Farnese di Viterbo, per visionare parte dei luoghi che saranno oggetto degli interventi di restauro e rifunzionalizzazione. Sarà presente in videoconferenza anche il ministro della Cultura Dario Franceschini. All'evento partecipano il direttore generale della Asl di Viterbo Daniela Donetti, il Vescovo di Viterbo Mons. Lino Fumagalli, e il sindaco del capoluogo della Tuscia, Giovanni Arena. Terminata la visita, si svolgerà la presentazione del progetto "Il Borgo della Cultura".Viterbo, sala Alessandro IV del palazzo dei Papi - piazza San Lorenzo, 1/8 (ore 11:30) (segue) (Rer)