Usa: Biden proclama "giorno della memoria" per 100esimo anniversario massacro Tulsa

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha emesso un proclama per commemorare il 100esimo anniversario del massacro razziale di Tulsa, città dell’Oklahoma in cui nel 1921 una folla di aggressori bianchi uccise centinaia di afroamericani e diede alle fiamme diversi isolati di quella che veniva chiamata la “Wall Street nera”. Biden ha proclamato un "Giorno della memoria” per commemorare la strage. "Cento anni fa, una violenta folla di suprematisti bianchi ha fatto irruzione, bombardato e distrutto circa 35 isolati del fiorente quartiere nero di Greenwood a Tulsa, in Oklahoma. Famiglie e bambini sono stati assassinati a sangue freddo", ha detto Biden. "Case, aziende e chiese sono state bruciate. In tutto, sono stati uccisi fino a 300 neri americani e quasi 10 mila sono rimasti indigenti e senza casa", ha aggiunto. "Con questo proclama – ha spiegato l’inquilino della Casa Bianca - mi impegno di fronte ai sopravvissuti al massacro di Tulsa, tra cui Viola Fletcher, Hughes Van Ellis e Lessie Benningfield Randle, e ai discendenti delle vittime, e a questa nazione: non dimenticheremo mai". Biden ha in programma di recarsi a Tulsa domani, martedì primo giugno, per incontrare i sopravvissuti al massacro, tra cui la 107enne Viola Fletcher.(Nys)