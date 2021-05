Covid: Paraguay in testa alla classifica dei decessi per milione di abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 96 decessi nelle ultime 24 ore a causa dell'infezione da Covid-19 il Paraguay si conferma al primo posto nella classifica mondiale delle morti per milione di abitanti secondo il portale "Our World in data". Stando ai dati rilevati, il paese guaranì figura invece al quarto posto nella classifica globale dei contagi per milione di abitanti con 2.075 casi positivi nelle ultime 24 ore. Il numero di casi attivi registra un nuovo record con 53.394 persone attualmente contagiate dal coronavirus. Dall'inizio della pandemia si registra un totale di 352.688 casi e 9.083 decessi, e solo nel mese di maggio si è avuto un numero di decessi maggiore a quello di tutto il 2020. In questo contesto, e con 585 pazienti Covid ricoverati in unità di terapia intensiva, i media locali riferiscono di una situazione critica nelle strutture sanitarie con pazienti deceduti per mancanza di medicamenti e ossigeno. (segue) (Res)