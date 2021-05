Difesa: Guerini incontra premier libico Dabaiba, collaborazione strategica fra i due Paesi nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione tra Italia e Libia anche nel campo della Difesa ha un’importanza strategica per entrambi i Paesi, che condividono gran parte delle minacce che emergono dallo scenario geopolitico relativo all’area del Mediterraneo. Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini nel corso dell’incontro con il primo ministro del governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba. Come riferisce un comunicato stampa, si è tratta di un lungo e cordiale colloquio, svolto questo pomeriggio presso il Circolo Ufficiali delle Forze Armate a Roma, durante il quale Guerini ha ribadito la volontà della Difesa di mantenere gli impegni assunti nella ricostruzione delle capacità militari libiche nel quadro del processo di sviluppo democratico del Paese e di rivestire un ruolo di rilievo per la stabilità e la sicurezza della Libia, e più in generale dell’area del Mediterraneo. “I frequenti incontri a più livelli, politico e strategico militare, hanno consentito sulla base dell’Accordo siglato a dicembre scorso di avviare un ambizioso piano di cooperazione e di formazione a favore delle Forze Armate del suo paese” ha spiegato Guerini evidenziando come ciò rappresenti per l’Italia “un impegno vincolante”. (segue) (Com)