Difesa: Guerini incontra premier libico Dabaiba, collaborazione strategica fra i due Paesi nel Mediterraneo (3)

- Dallo scorso anno la collaborazione bilaterale nel campo della Difesa ha compiuto un significativo passo in avanti con la definizione di un piano di cooperazione che abbraccia vari settori, per i quali il ministro Guerini ha confermato la volontà italiana di rafforzare ulteriormente la collaborazione in tempi brevi: dalla formazione, attraverso la frequenza da parte di personale libico di corsi in Italia e in Libia, alle attività di sminamento umanitario, che vedono l’Italia addestrare e accompagnare il personale libico impegnato nelle operazioni di sminamento nei quartieri periferici della Capitale libica, alla collaborazione con la Marina libica nello sviluppo della sorveglianza marittima e nello scambio di informazioni, anche nell’ottica di prevenire possibili incidenti in mare, alla sanità militare. Per quest’ultimo settore, anche sulla base delle richieste libiche, Guerini ha confermato la validità dell’Ospedale da campo di Misurata e la volontà di rendere disponibili le sue capacità a favore della popolazione locale e per le attività di formazione dei medici militari libici. (Com)