Brasile: arrivato oggi il quinto lotto di vaccini Pfizer da 629 mila dosi (2)

- Pfizer ha garantito l'invio di 13,5 milioni di dosi entro il secondo trimestre del 2021 e 86,5 milioni entro il quarto trimestre. Secondo il contratto, il Brasile pagherà dieci dollari per ciascuna dose del vaccino Pfizer, per un totale di un miliardo di dollari. In Brasile sono state applicate un totale di 67.296.904 dosi di vaccino. Complessivamente 45.233.638 cittadini hanno ricevuto almeno una dose, per un totale del 21,36 per cento della popolazione, mentre 22.063.266 cittadini hanno ricevuto anche il richiamo, pari al 10,42 per cento della popolazione. (Brb)