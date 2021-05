Mali: Merkel contraria a ritiro contingente tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel si è detta contraria al ritiro del contingente della Germania dalle missioni di Ue e Onu in Mali, Eutm Mali e Minusma, a seguito del golpe militare avvenuto nel Paese africano. “Crediamo che la nostra presenza sia ancora importante”, ha dichiarato Merkel durante la videoconferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron, al termine del Consiglio dei ministri franco-tedesco tenuto in modalità virtuale. Secondo la cancelliera, “non è cambiato nulla” per Eutm Mali e Minusma a seguito del colpo di Stato nel Paese del Sahel. Merkel ha quindi evidenziato che sia la missione dell'Ue sia quella dell'Onu in Mali sono “ancora necessarie”. Il limite massimo del contingente tedesco in Eutm Mali è stabilito a 600 effettivi, totale che aumenta a 1.100 per Minusma. Il mandato di entrambe le missioni è stato recentemente rinnovato fino al 31 marzo 2022. In precedenza, Macron aveva minacciato di ritirare le truppe francesi dal Mali, pari a oltre cinquemila unità di personale, qualora il Paese dovesse spostarsi verso l'Islam radicale dopo il golpe. Per Merkel, Germania e Francia condividono la posizione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas), secondo cui vi sono delle “linee rosse” in Mali: l'effettivo svolgimento delle elezioni presidenziali nel 2022 e l'assenza di contatti tra le autorità e i gruppi islamisti. Qualora tali condizioni non venissero rispettate, Germania hanno concordato di tenere “uno stretto scambio” sulla questione. (Geb)