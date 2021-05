Italia-Libia: incontro Lamorgese-Mazen, condivisa gestione più efficace dossier migratorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata confermata, inoltre, la necessità di assicurare il pieno rispetto dei diritti umani dei migranti e in particolare delle persone bisognose di protezione internazionale e dei soggetti più vulnerabili. Secondo il ministro Lamorgese, prosegue ancora la nota, la strategia comune con l’Unione europea dovrà considerare tra le sue priorità la lotta alle organizzazioni criminali di trafficanti di migranti così come sarà necessario incentivare gli sforzi per migliorare la cooperazione tra i due ministeri dell’Interno anche nel campo delle politiche di sicurezza e della lotta al terrorismo. (Com)