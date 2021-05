Pil: Visco (Banca d'Italia), segnali molto evidenti ripresa, stima Ocse in linea con nostra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono segnali molto evidenti della ripresa". Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo a Sky Tg24. Se si "riduce l'incertezza e si prosegue con la campagna vaccinale, mantenendo la prudenza necessaria, la ripresa diventa concreta nella seconda parte dell'anno", ha aggiunto il governatore prima di ribadire: "Siamo avviati verso un trend di ripresa favorito dalle misure del governo e quelle europee". Quanto alla stima fatta dall'Ocse, ovvero un +4,5 per cento di crescita del Pil per il nostro Paese, per il ministro "si muove nella stessa area delle nostre, l'ordine di grandezza è quello".(Rin)