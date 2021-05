Lavoro: Visco (Banca d'Italia) su blocco licenziamenti, sussidi e incentivi non possono essere la norma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sarà periodo difficile ed è per questo che abbiamo questi strumenti di sostegno per aiutare chi perderà il lavoro a trovarne un altro, magari migliore". Così il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che ai microfoni di Sky Tg24 ha risposto ad una domanda sullo stop al blocco dei licenziamenti. Per il ministro "ci sarà una fase di transizione" con persone che perderanno lavoro ma "non possiamo vivere" con "continui sussidi ed incentivi", che non possono essere "la norma".(Rin)