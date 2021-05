Brasile: Covid, Pfizer chiede autorizzazione vaccino per adolescenti tra 12 e 16 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Pfizer ha confermato ha consegnato oggi al ministero della salute brasiliano ulteriori 2,4 milioni di dosi di vaccino. La previsione è che tre lotti siano consegnati rispettivamente martedì, mercoledì e giovedì presso l'aeroporto internazionale Viracopos di Campinas, nello stato di San Paolo. Lo riferisce il quotidiano "G1", informando che ciascun volo trasporterà 936mila dosi di immunizzante. Le 2,4 milioni di dosi di vaccino si sommano alle 2,2 milioni di dosi giunte in cinque lotti in Brasile nel corso dei mesi di aprile e maggio. L'accordo firmato tra il governo e la farmaceutica lo scorso 19 marzo prevede l'acquisto di complessivamente 100 milioni di dosi. La Pfizer ha garantito l'invio di 13,5 milioni di dosi entro il secondo trimestre del 2021 e 86,5 milioni entro il quarto trimestre. Secondo il contratto, il Brasile pagherà dieci dollari per ciascuna dose del vaccino Pfizer, per un totale di 1 miliardo di dollari. In Brasile sono state applicate un totale di 67.296.904 dosi di vaccino. Complessivamente 45.233.638 cittadini hanno ricevuto almeno una dose, per un totale del 21,36 per cento della popolazione, mentre 22.063.266 cittadini hanno ricevuto anche la seconda dose, pari al 10,42 per cento della popolazione. (Brb)