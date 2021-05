Ue: un consorzio di attori digitali europei per progettare la futura rete Internet quantistica dell'Unione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal giugno 2019, 26 Stati membri hanno firmato la Dichiarazione EuroQCI, per collaborare con la Commissione, sostenuta dall'Agenzia spaziale europea, allo sviluppo di un'infrastruttura di comunicazione quantistica che copra l'intera Unione europea. Il piano a lungo termine prevede che EuroQCI diventi la base di un'Internet quantistica in Europa, collegando computer, simulatori e sensori quantistici, attraverso reti quantistiche per distribuire informazioni e risorse con una soluzione di sicurezza all'avanguardia. A impiegarla per primo sarà il servizio quantum key distribution (QKD), che trasmetterà le chiavi di crittografia attraverso canali di comunicazione quantistica sia su fibra ottica terrestre sia su collegamenti laser spaziali. L'utilizzo di stati fotonici quantistici rende la chiave di distribuzione immune alle vulnerabilità, a differenza delle soluzioni attualmente impiegate. (segue) (Com)