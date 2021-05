Vaticano: Di Maio, ok a proposta Italia, Santa Sede adesso osservatore Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è stato riconosciuto alla Santa Sede, su proposta dell’Italia, lo status di osservatore presso l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo ha dichiarato in una nota il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. “Siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto che contribuirà al rafforzamento della cooperazione internazionale nel settore della salute, duramente provato dalla pandemia”, ha dichiarato Di Maio. “Sono convinto che la Santa Sede, che presta assistenza da anni attraverso le organizzazioni della Chiesa cattolica a milioni di persone bisognose in tutto il mondo, apporterà un prezioso valore aggiunto all’Organizzazione mondiale della sanità e rafforzerà ancora di più lo spirito di solidarietà a livello globale. Sarà di grande ispirazione per tutti gli Stati membri”, ha concluso Di Maio. (segue) (Res)