Vaticano: Di Maio, ok a proposta Italia, Santa Sede adesso osservatore Oms (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l’Oms ha adottato per consenso una risoluzione, presentata dall’Italia, per il formale riconoscimento alla Santa Sede dello status di osservatore presso l’Oms. La risoluzione – co-sponsorizzata da 70 Paesi di tutte le aree geografiche - prevede l’allineamento dello status della Santa Sede all’Oms a quello che le è stato riconosciuto dalle Nazioni Unite nel 2004. Si tratta di un riconoscimento dell’importante ruolo svolto dalla Santa Sede in campo umanitario e sanitario, in particolare nei Paesi in via di sviluppo e da ultimo nel contrasto alla pandemia. (Res)