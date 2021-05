Roma: protesta cittadini Torpignattara, "nostra sicurezza vale più di interessi privati" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta di oggi fa seguito all'apertura della voragine in via Zenodossio, una traversa di via Casilina all’altezza del Pigneto/Torpignattara. Voragine che 5 giorni fa ha inghiottito letteralmente una Smart mentre una Mercedes è rimasta in bilico. Il vuoto si è aperto sotto l'asfalto tra la carreggiata e il marciapiede, trascinando le auto parcheggiate. Sotto si travede una grossa "stanza" ampia decine di metri cubi. Il vuoto sarebbe stato causato da una perdita d'acqua. (Rer)