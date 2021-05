Francia: Macron e la moglie Brigitte vaccinati contro il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato su Twitter di essersi vaccinato contro il coronavirus insieme alla moglie Brigitte. "Come me e Brigitte, come già 25 milioni di francesi, vacciniamoci! Per proteggerci, per proteggere i nostri cari", ha scritto il capo dello Stato francese sul suo profilo, invitando tutti a prendere appuntamento per vaccinarsi sull'apposito sito Internet. Macron, 43 anni, era risultato positivo al coronavirus il 17 dicembre, mentre la moglie Brigitte una settimana dopo.(Frp)