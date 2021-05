Covid: Torino, nell'hub della Reale Mutua vaccinazioni notturne per mille ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 giugno, dalle 21,30 alle 3,30 del mattino, a Torino, mille ragazzi tra i 18 e i 28 anni potranno vaccinarsi all'hub vaccinale della Reale Mutua in via Carlo Del Prete 23/c. Il centro della Reale Mutua, attivo dal 21 aprile, è coordinato dall’Asl Città di Torino. Vi operano più di 350 persone tra medici, infermieri del Cdc e volontari di Reale Group. Ha già vaccinato oltre 40.000 persone e la notte del 5 giugno sarà aperto per le fasce più giovani. La fascia 18-28 è stata scelta perché la Reale Mutua è nata a Torino appunto il 31 dicembre del 1828. (Rpi)