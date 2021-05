Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Conferenza stampa di inaugurazione dell'hub vaccinale, allestito presso l'Auditorium della Tecnica di Confindustria e gestito dalla Regione Lazio. Interverranno il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, il ministro della Salute, Roberto Speranza, il Commissario all'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.Roma, Confindustria, viale dell'Astronomia 30 (ore 11:00)- Inaugurazione degli hub vaccinali dell’Asl di Latina. Saranno l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e il direttore generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli.Aprilia, AbbVie in via Pontina (ore 15)Latina, sede dell’ex Rossi Sud, in via dei Monti Lepini U(ore 16:00) (Rer)