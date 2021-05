Bielorussia: Merkel, sanzioni contro Minsk saranno mirate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia e Germania condannano le azioni del leader bielorusso Aleksandr Lukashenko contro la società civile. Lo ha dichiarato oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel, aggiungendo che le sanzioni contro Minsk saranno mirate. Le sanzioni contro Minsk, secondo Merkel, sono corrette e necessarie. "La situazione è deprimente, e questo non cambierà" dopo l'incontro tra Lukashenko e il presidente russo Vladimir Putin a Sochi, tenutosi nei giorni scorsi. "Credo che il Formato Normandia non sia collegato a ciò che sta accadendo in Bielorussia. Condanniamo fermamente ciò che Lukashenko sta facendo verso la società civile e l'opposizione, non soddisfa in alcun modo i nostri standard e le nostre idee", ha dettola cancelliera dopo la riunione del Consiglio dei ministri franco-tedesco. (Geb)