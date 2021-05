Roma 2021: Meloni, Michetti è il "mister Wolf" dei sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il professore Michetti "è la persona, un avvocato amministrativista che i sindaci chiamano per risolvere i problemi. E' il 'mister Wolf' dei sindaci, con un curriculum con cui ci si deve confrontare. La sua candidatura arriva dalla base". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nell'intervista a "Quarta Repubblica", in onda questa sera su Rete4, in merito ad una eventuale candidatura per il centrodestra di Enrico Michetti a sindaco di Roma alle prossime elezioni Amministrative. (Rin)