Covid: M5s, vaccini ad ogni classe di età grazie a linee guida governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal prossimo 3 giugno non si procederà più per fasce di età e tutti potranno prenotarsi per il vaccino contro il Covid. L'annuncio del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, conferma quanto abbiamo sempre detto, ossia che per le Regioni, l'unica linea da seguire per portare avanti il piano vaccinale è quella indicata dal Governo, che con il supporto del Comitato tecnico scientifico ha sempre agito nella tutela della salute pubblica, dando priorità agli anziani e ai pazienti fragili, procedendo in ordine di età". Lo dichiarano le deputate e i deputati del Movimento 5 stelle, componenti della commissione Affari sociali e sanità della Camera. "Se oggi - aggiungono - possiamo aprire le prenotazioni per il vaccino a tutti e le attività del Paese stanno riaprendo lo dobbiamo proprio agli effetti delle misure di contenimento del contagio adottate da governo e parlamento che hanno sempre seguito il principio di proporzionalità e adeguatezza. Ora bisogna proseguire in questa direzione, dando priorità alla campagna di vaccinazione e mettere in sicurezza, per esempio, gli over 60 ancora non immunizzati". "Perché ricordiamo che senza tutela della salute non c'è alcuna ripresa economica" concludono.(Com)