Roma 2021: Gasparri (FI), ho dato disponibilità su candidatura a sindaco ma non mi autocandido

- "Il mio partito mi ha chiesto una disponibilità" a una eventuale candidatura a sindaco di Roma "e io l'ho data al mio partito. Non ci si autocandida. Se la coalizione di centrodestra me lo chiede, io ci sono". In alternativa "spero che si faccia comunque un nome forte, perché ogni tanto sento nomi strani". Lo ha detto il coordinatore romano di Forza Italia e senatore Maurizio Gasparri in un intervento al Tg4, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse disponibile ad accettare una candidatura. Per risolvere il problema dei rifiuti a Roma, inoltre, Gasparri ha sottolineato che se fosse il sindaco della Capitale "telefonerei al presidente della Regione Lazio che ha la responsabilità di fare nuovi impianti, ripristinerei i turni di pulimento tra le strade, e farei scelte, magari non condivise da tutti, di realizzare impianti tecnologici avanzati. Raggi e Zingaretti si danno a vicenda la colpa di questo schifo, pensano che la risolveranno topi, gabbiani e cinghiali", ha concluso. (Rer)