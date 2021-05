Vaccini: Moratti, Lombardia supera i 6 milioni di somministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi la Lombardia supera 6milioni di somministrazioni, nell'ultima settimana sono state somministrate 620mila dosi, sfiorando le 90mila al giorno di media”. Lo ha annunciato su Twitter la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, che oggi ha effettuato un sopralluogo all'aeroporto di Malpensa. “I trentenni che si sono iscritti per una dose dal 27 maggio sono più di 400.000 per un totale di 650.000 adesioni, pari cioè al 57 per cento della popolazione per quella fascia di età ed hanno raggiunto i 40enni”, ha aggiunto Moratti. "Stiamo lavorando - ha detto la vicepresidente a Malpensa - per i richiami invernali. Abbiamo già avuto riunioni e ne avremo delle altre perché le somministrazioni non passeranno più attraverso le hub che torneranno alla loro attività abituale". Per quanto riguarda le somministrazioni alla fascia di età tra i 12 e i 15 anni Letizia Moratti ha anticipato che l'Aifa, "da quanto mi ha detto il ministro Speranza, dovrebbe dare la sua autorizzazione già da questa sera e noi stiamo lavorando naturalmente per mettere in sicurezza le scuole".(Rem)