Covid: Moratti, teniamo monitorate varianti da India e Bangladesh

- Attenzione nel monitorare le varianti di Sars-Cov-2 da India e Bangladesh. L’ha assicurata la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, che oggi - fa sapere una nota della Regione - ha effettuato un sopralluogo all'aeroporto di Malpensa, per verificare i livelli di sicurezza e di efficienza negli arrivi e nello smistamento dei vaccini anti-Covid all’hub Dhl cargo City sud. "Ovviamente in un aeroporto non potevamo non parlare di misure precauzionali e della cosiddetta variante inglese. Per questo teniamo bene monitorata la situazione, sequenziando le varianti sia da India che da Bangladesh”, ha detto Moratti. (Com)