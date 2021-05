Ambiente: premier olandese Rutte, necessario fare di più per raggiungere la neutralità climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello globale, è necessario fare di più per raggiungere la neutralità climatica, sia da parte dei governi che delle imprese. Lo ha affermato via Twitter il premier dei Paesi Bassi, Mark Rutte, che oggi pomeriggio ha partecipato al summit P4G di partenariato per la crescita verde e gli obiettivi globali, organizzato dal presidente sudcoreano Moon Jae-in. "Il summit intende discutere la partnership sul clima dopo il Covid, guardando alla Cop26 e oltre il 2050. Come per gli sforzi per combattere la pandemia, l'azione sul clima deve seguire la scienza", ha scritto Rutte.(Beb)