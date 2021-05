Imprese: Saipem rinnova squadra direzione, Antonio Paccioretti sarà il nuovo Cfo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Loretana Cortis ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel campo delle relazioni e affari istituzionali e sarà responsabile dal 14 giugno della direzione Sustainability, identity and corporate communication. Massimiliano Branchi ha sviluppato la sua carriera nella direzione del personale di grandi imprese dei settori dell’automotive e dell’energia e assumerà dal 1 luglio la direzione delle Risorse Umane, Organizzazione e Servizi. Saipem" desidera ringraziare Stefano Cavacini, che lascia oggi l’azienda, per il lavoro che come Cfo ha svolto dal 2018 con professionalità, impegno e dedizione. Saipem ringrazia, inoltre, Dario Gallinari, che lascia l’azienda dopo una carriera di oltre 40 anni di lavoro, e Gaetano Colucci per il prezioso contributo nei ruoli ricoperti in azienda". Secondo la nota Antonio Paccioretti e Loretana Cortis non detengono azioni della Società. Massimiliano Branchi detiene 10.000 azioni Saipem. Stefano Cavacini non detiene azioni Saipem. Dario Gallinari e Gaetano Colucci detengono rispettivamente 84.000 e 23.486 azioni Saipem. (Com)