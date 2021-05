Roma: protesta cittadini Torpignattara, "nostra sicurezza vale più di interessi privati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Protesta dei Comitati di quartiere del Municipio Roma V scesi in piazza questa sera per manifestare contro la voragine che si è aperta alcuni giorni fa in via Zenodossio, zona Torpignattara. Presente anche il presidente del Municipio, Giovanni Boccuzzi. "La nostra sicurezza e le nostre vite valgono più degli interessi privati", recita il grande striscione che accompagna l'iniziativa. Tra le proposte avanzate dai cittadini e rese note sulla pagina facebook dell'associazione Almagià: "Dichiarare il Municipio V 'territorio a forte rischio idrogeologico' (Piano nazionale contro il Dissesto idrogeologico) e avviare un piano di investimenti serio sulle indagini del sottosuolo che evidenzino le zone a rischio sulla base di criteri precisi e scientifici"; "interdire preventivamente il transito dei mezzi pesanti su tutto il Quadrante almeno fino alle indagini sul sottosuolo"; "stop alle licenze di negozi all’ ingrosso sul Quadrante e verifica della concordanza tra le destinazioni d’ uso e la tipologia delle attività commerciali. Verifiche di sicurezza sugli impianti di tutti i locali commerciali e le merci immagazzinate, il rispetto delle norme di sicurezza, sul lavoro e norme contrattuali"; "un progetto complessivo di riqualificazione del quadrante, che preveda un diverso piano di mobilità e viabilità (inversioni sensi di marcia, isole assistite, zone 30, valorizzazione storico – artistica del territorio)"; "l’immediata acquisizione delle strade private a uso pubblico delle strade attigue al Parco Almagià" ed infine "istituzione di un osservatorio civico per la previsione e la prevenzione dei fenomeni di sprofondamento del suolo legati alla presenza di cavità sotterranee così come richiesto tramite Pec agli uffici Municipali competenti". (Rer)