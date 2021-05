Ue: un consorzio di attori digitali europei per progettare la futura rete Internet quantistica dell'Unione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha selezionato un consorzio di aziende e istituti di ricerca per progettare la futura rete europea di comunicazione quantistica, EuroQCI (quantum communication infrastructure), che consentirà la comunicazione ultrasicura tra infrastrutture critiche e istituzioni governative in tutta l'Unione europea. Lo riferisce un comunicato stampa. Del consorzio, guidato da Airbus, fanno parte Leonardo, Orange, PwC France e Maghreb, Telespazio (Leonardo 67 per cento, Thales 33 per cento), il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRiM). EuroQCI integrerà le tecnologie e i sistemi quantistici nelle reti di comunicazione terrestre in fibra ottica e includerà un segmento spaziale che assicurerà una copertura completa in tutta l'UE e in altri continenti. Infine, ciò consentirà di proteggere i sistemi di crittografia e le infrastrutture critiche europee, come le istituzioni governative, il controllo del traffico aereo, le strutture sanitarie, le banche e le reti elettriche, da minacce informatiche attuali e future. (segue) (Com)