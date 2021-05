Iran: Aiea, Teheran ha superato di 16 volte le quantità consentite di uranio arricchito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran ha arricchito l’uranio 16 volte oltre il limite stabilito dall’accordo sul nucleare iraniano del 2015. È quanto emerge dal rapporto trimestrale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) rilanciato dalla stampa internazionale. Nel rapporto, l’Aiea sostiene che "dopo molti mesi, l'Iran non ha fornito la spiegazione necessaria per la presenza delle particelle di materiale nucleare in nessuno dei tre luoghi in cui l'Agenzia ha condotto ispezioni”. Nel rapporto l'Aiea precisa di essere riuscita solo a stimare le quantità di uranio arricchito stoccate dall’Iran, pari a 3,241 tonnellate - circa 16 volte il limite di 300 chilogrammi previsto dagli accordi di Vienna – osservando di non aver avuto accesso diretto ai dati dal 23 febbraio scorso. Il contenuto del rapporto potrebbe creare un nuovo scontro diplomatico tra l'Iran e i Paesi occidentali ancora parte dell’accordo sul nucleare – Francia, Germania e Regno Unito - proprio mentre l'amministrazione Usa guidata da Joe Biden cerca di rientrare nell'accordo nucleare, noto anche come Piano globale d’azione congiunto (Jcpoa). (segue) (Res)