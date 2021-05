Iran: Aiea, Teheran ha superato di 16 volte le quantità consentite di uranio arricchito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane sono proseguiti i colloqui in corso a Vienna tra Teheran e il gruppo P4+1 (Cina, Francia, Germania, Regno Unito e Russia) per rilanciare il Piano globale d’azione congiunto (Jcpoa), compromesso dal ritiro unilaterale degli Stati Uniti nel maggio 2018. Oggi, il portavoce della diplomazia di Teheran, Saeed Khatibzadeh, ha dichiarato in una conferenza stampa che i colloqui per il ripristino dell’accordo sul nucleare iraniano in corso a Vienna hanno fatto “progressi buoni e significativi”, ma restano in sospeso alcune questioni-chiave. “Queste questioni devono essere affrontate con attenzione”, ha detto il portavoce, senza precisare quali siano i punti effettivamente in sospeso. “Se le questioni rimanenti saranno risolte potrebbe essere l’ultimo round, altrimenti (i colloqui) proseguiranno”, ha detto. Tutte le sanzioni imposte dagli Stati Uniti “devono essere rimosse, e dev’essere effettuata una verifica. Questa verifica avrà luogo con le modalità discusse a Vienna, e allora l’Iran ritirerà le sue misure di compensazione”, ha proseguito. Nelle scorse settimane anche il presidente iraniano, Hassan Rohani, si è espresso sul dossier dell’accordo sul nucleare, sottolineando che le delegazioni che svolgono i negoziati sul programma nucleare iraniano hanno fatto un “grande passo avanti” e “raggiunto un’intesa di principio”. (Res)