Difesa: Guerini incontra premier libico Dabaiba, collaborazione strategica fra i due Paesi nel Mediterraneo (2)

- Al suo interlocutore Guerini ha confermato, quindi, l’intendimento di portare avanti gli impegni assunti in ogni campo e di costruire con le Forze Armate libiche relazioni privilegiate improntate alla massima trasparenza e alla convinta volontà di lavorare assieme per la stabilità e la sicurezza: “La difesa italiana è impegnata in maniera convinta per la stabilità della regione e sono crescenti gli sforzi in Sahel per combattere il terrorismo e migliorare il controllo del territorio” ha aggiunto, quale elemento cruciale per scoraggiare i traffici illeciti diretti anche verso le frontiere libiche. Obiettivo prioritario che vede l’Italia protagonista anche sul versante marittimo: “siamo tra i principali fautori del lancio dell’Operazione Irini che sta contribuendo all’implementazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, con risultati che sono stati anche recentemente riconosciuti dalle Nazioni Unite” ha affermato, auspicando che la stessa possa a breve riprendere l’attività addestrativa a favore delle Guardia costiera che ha una funzione essenziale per la salvaguardia della vita in mare ed il controllo delle acque libiche. (segue) (Com)