Trasporti: Patanè (Pd), Calenda su Roma-Lido non giochi

- "Calenda sulla Roma-Lido vuole giocare: le posizioni espresse oggi dall'assessore Alessandri e da Roberto Gualtieri sono identiche e non in contrapposizione. Stiamo lavorando e vogliamo garantire sulla Roma-Lido un servizio metropolitano attraverso l'aumento della frequenza dei treni. Stupisce che Calenda non riesca a capire questa semplice affermazione". Così in una nota Eugenio Patanè, presidente della commissione Mobilità e trasporti alla Pisana. "Il lavoro che si sta facendo per raggiungere l questo obiettivo è indipendente da chi sia l'ente gestore della linea ed è persino indipendente dalla unificazione con la linea B. Gualtieri - aggiunge Patanè - ha semplicemente parlato dell'aumento della frequenza sulla Roma-Lido e questo sarà il risultato degli investimenti della Regione Lazio sulla linea: l'ammodernamento della tratta, l'innovazione tecnologica, la realizzazione di depositi, l'acquisto di ulteriore materiale rotabile e il rifacimento delle stazioni. Un intervento, quest'ultimo, per cui la Regione sta sopperendo anche alle mancanze di Roma Capitale. Tutto trasformerà l'esercizio in un servizio metropolitano". "Pertanto dispiace che Calenda anche questa volta, pur di far polemica, ha utilizzato in maniera strumentale una vicenda che dimostra di conoscere ben poco: se fosse stato informato avrebbe compreso facilmente che le posizioni di Gualtieri e Alessandri sono frutto di una visione comune", conclude. (Com)