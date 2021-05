Imprese: Nestlé, oltre il 60 per cento dei nostri prodotti "non risponde alla definizione di salutare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più grande compagnia di prodotti alimentari e bevande al mondo, Nestlé, ha riconosciuto che oltre il 60 per cento dei propri prodotti "non risponde alla definizione di salutare", e che "alcune delle nostre categorie merceologiche e prodotti non saranno mai salutari, non importa quanto li possiamo innovare". Il rapporto della compagnia, riportato dal "Financial Times", afferma che solo il 37 per cento dei prodotti Nestlé, percentuale calcolata sugli utili generati, raggiunge le 3 stelle e mezzo di valutazione su quanto sia salutare secondo il sistema australiano. Le 3 stelle e mezzo rappresentano appunto il limite entro cui un prodotto può essere considerato "salutare". Quasi il 70 per cento dei prodotti della compagnia quindi, secondo una presentazione interna prodotta dalla stessa Nestlé, non incontrerebbe tali standard, insieme al 96 per cento delle bevande, il 99 per cento di dolci e gelati e l'82 per cento delle acque. I dati escludono prodotti animali, caffè e la divisione specializzata in scienza della salute, la quale produce alimenti per persone con specifiche condizioni mediche. I risultati giungono in un momento in cui l'azienda ha a che fare con una spinta a livello globale per combattere problemi quali l'obesità e promuovere un'alimentazione salutare.(Rel)