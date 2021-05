Lombardia: Moratti, approvate linee guida per revisione legge sanità, rafforzato ruolo Regione, rete territoriale e relazioni sistema socio-sanitario (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al fine di creare delle sinergie tra il Sistema socio-sanitario lombardo e le attività produttive - continua Letizia Moratti - in un'ottica di ulteriore miglioramento della qualità del servizio socio sanitario, il testo di legge prevede l'attivazione di rapporti di collaborazione tra direzione generale Welfare e le aziende produttive sulle tre linee indicate: Welfare Aziendale, Ricerca Biomedica e Trasferimenti tecnologici”. “Le forti relazioni tra il Sistema socio-sanitario e quello delle Università e della ricerca - conclude l'assessore - rappresentano già da anni una realtà rilevante di collaborazione. Nella legge dovrà essere ulteriormente sviluppata questa rete e, più in generale, quella dell'istruzione e formazione. In tal senso lo sviluppo di ulteriori e nuove relazioni dovrà consentire anche maggiori sinergie nel campo della ricerca, potendo altresì contare sulla più importante rete di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico presente in Italia”. (Com)