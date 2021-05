Ue: Castaldo (M5s), condividiamo invito Visco per bilancio comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle condivide l'invito rivolto alle istituzioni dell'Unione europea dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, a dotarsi di un bilancio comune da realizzare contestualmente alla revisione delle regole per le finanze pubbliche nazionali. Lo ha dichiarato il vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s), in una nota. "Sono anni che il Movimento 5 Stelle propone l'emissione di debito europeo e si batte per la creazione di un bilancio comune. Non possiamo dunque che condividere l'invito rivolto alle Istituzioni europee del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, a dotarsi di un bilancio comune da realizzare contestualmente alla revisione delle regole per le finanze pubbliche nazionali", ha dichiarato. "Questa riforma europea dovrà fondarsi sulla possibilità di una stabile emissione di debito garantita da fonti di entrata autonome, un percorso già avviato ma non ancora completato con il voto del Parlamento europeo sui tre regolamenti che istituiscono le risorse proprie dell'Unione europea", ha aggiunto. (segue) (Beb)