Ue: Castaldo (M5s), condividiamo invito Visco per bilancio comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'occasione giusta per questo ambizioso progetto è sicuramente la Conferenza sul futuro dell'Europa che deve arrivare a proporre un aggiornamento dei Trattati europei, i cui limiti strutturali sono stati evidenti a tutti durante la pandemia. Con un Recovery Fund permanente, così come chiesto dal Movimento 5 Stelle, potremmo avere uno strumento che favorisce l'occupazione e la formazione, sostenere le nostre piccole e medie imprese nella transizione digitale ed ambientale che non si esaurisce nel 2027, stabilizzare e integrare i mercati finanziari europei e, infine, consentire all'euro di affermarsi come una valuta internazionale", ha proseguito. "Dall'Europa ci aspettiamo una risposta all'altezza delle attuali molteplici sfide e solo con un aggiornamento dei Trattati europei questo potrà avvenire", ha concluso. (Beb)