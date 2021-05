Ue: Macron, con Merkel abbiamo fatto avanzare Europa a marcia forzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi ultimi anni insieme alla cancelliera tedesca Angela Merkel abbiamo fatto "avanzare l'Europa a marcia forzata". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, parlando al termine del Consiglio franco-tedesco del rapporto con la cancelliera Merkel, che arriva al termine del suo mandato. "L'Europa non può avanzare se la Germania e la Francia non sono d'accordo", ha detto Macron. Negli ultimi quattro anni "abbiamo costruito delle basi solide di un'autonomia strategica e una vera sovranità europea", ha continuato il presidente. "La nostra convinzione è che l'uscita dalla crisi non deve condurre ad un ritardo rispetto agli Stati Uniti e rispetto alla Cina", ha detto il presidente. "Faremo quindi tutto il necessario affinché l'Ue all'uscita di questa crisi si in grado sul piano tecnologico, sul piano dell'innovazione, sul piano della formazione del capitale umano (...) di decidere da sola e di costruire il suo futuro", ha dichiarato il presidente. (Frp)