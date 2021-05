Autostrade: M5s, ora nuovo corso con tariffe congrue e manutenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una giornata di svolta quella di oggi per il nostro paese. L'ok dell'assemblea di Atlantia alla proposta avanzata dalla cordata con a capo Cassa depositi e prestiti segna la fine della stagione degli avidi signori del casello, e di gestioni infauste della rete volte solo all'aumento dei profitti a scapito della sicurezza degli automobilisti italiani". Così in una nota i senatori del Movimento 5 stelle in commissione Lavori Pubblici e Trasporti. "Finalmente - scrivono i parlamentari - questi 2.900 chilometri di autostrade tornano sotto il controllo degli italiani, visto che col nuovo assetto il presidio pubblico sarà maggioritario nel controllo di Aspi. Ciò si tradurrà in maggiori investimenti, manutenzioni adeguate e tariffe più congrue: un risultato importante, impossibile senza il M5s in maggioranza". Per i parlamentari "allontanare i Benetton dopo anni di gestione scellerata era per noi un dovere morale, soprattutto dopo il crollo del Morandi. Volevamo la revoca, percorso reso impossibile dalle tante norme con le quali la politica negli anni ha apparecchiato la tavola a questi signori per la grande abbuffata". Ora, concludono, "con questa nuova impostazione, scriviamo la parola fine su un ventennio di becere speculazioni, e inauguriamo un nuovo corso all'insegna della sicurezza e dell'interesse dei cittadini. Per un asset così importante del nostro sistema infrastrutturale, si tratta senz'altro di un passaggio storico".(Com)