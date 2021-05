Germania-Francia: Merkel, lieta per accordo su Scaf, evidenzia progressi su Mgcs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel si è detta lieta per l'accordo tra Germania e Francia sul Sistema di combattimento aereo del futuro (Scaf), progetto al quale partecipa anche la Spagna. Merkel si è espressa durante la conferenza stampa con il presidente francese, Emmanuel Macron, tenuta al termine della riunione del Consiglio dei ministri franco-tedesco. Copresieduti da Merkel e Macron, i colloqui si sono svolti in videoconferenza. La cancelliera ha poi evidenziato i progressi compiuti dal progetto franco-tedesco per il Sistema principale di combattimento terrestre (Mgcs). “Tutto è stato tutt'altro che facile, ma si tratta di un esempio di come Germania e Francia possono giungere a una soluzione in situazioni complicate”. (Geb)