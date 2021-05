Milano: Consiglio comunale approva nuovo regolamento per gestione mercati ortofrutticoli all'ingrosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta di oggi con 20 voti favorevoli e un consigliere che non ha partecipato al voto, il nuovo regolamento per la gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso della città, che sostituisce il precedente, datato 1981. "L'approvazione del nuovo regolamento - spiega Palazzo Marino in una nota - si è resa necessaria per adeguare la conduzione del mercato, dei suoi spazi e delle attività dei numerosi operatori all'ingrosso alle diverse modifiche normative che nel corso di questi anni hanno disciplinato il comparto del commercio all'ingrosso". Il nuovo regolamento, per l'assessore alle Politiche per il lavoro, attività produttive e commercio, Cristina Tajani, "rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione dei nuovi mercati generali della città, un progetto non più rimandabile volto alla creazione di un vero moderno hub agroalimentare al servizio della città, della regione e del Paese capace di giocare un ruolo fondamentale nell'esportazione del prodotto fresco italiano soprattutto verso mercati come quello svizzero, tedesco, inglese e dell'est europeo". Le nuove norme permettono a Sogemi, la società partecipata dal Comune di Milano che gestisce i mercati agroalimentari della città, di conformarsi alle nuove esigenze di funzionamento del mercato, rendendo più efficace il controllo e la vigilanza sulle attività svolte all'interno della struttura. Inoltre, si prevede la possibilità che la durata delle concessioni in prima assegnazione dei punti vendita del nuovo padiglione Ortofrutta, che vedrà la luce nei prossimi anni, potrà essere prorogata per 9 o 12 anni, per consentire agli operatori di ammortizzare gli investimenti per l'allestimento dei nuovi locali. (segue) (Rem)