Milano: Consiglio comunale approva nuovo regolamento per gestione mercati ortofrutticoli all'ingrosso (2)

- Il Consiglio comunale ha approvato anche tre emendamenti presentati dal consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico. Il primo riconosce "il ruolo fondamentale degli operatori che contribuiranno alla realizzazione dei nuovi padiglioni", dando "valore agli investimenti ordinari degli operatori di mercato, per cui viene presentato un piano di ammortamento, con il rinnovo delle concessioni degli spazi assegnati per due trienni successivi al primo che verrà definito nel contratto di prossima stipula e di cui il regolamento sarà parte integrante". Il secondo emendamento evidenzia "il ruolo degli operatori di mercato anche all'interno del Comitato operativo, organo di nuova introduzione e fortemente voluto dalle associazioni di grossisti, che potrà essere convocato su iniziativa di qualsiasi componente del Comitato e non solo dalla dirigenza di Sogemi". Comitato operativo in cui - secondo De Chirico - "ci dovrebbe essere anche una rappresentanza del Consiglio comunale". Il terzo emendamento riguarda il servizio di facchinaggio di carico e scarico che deve essere regolamentato dalla Commissione ortomercato. "Ora auspico che si velocizzino i lavori di ammodernamento del mercato all'ingrosso perché da troppo tempo non è più all'altezza di una città come Milano", ha dichiarato il consigliere di Forza Italia. (Rem)